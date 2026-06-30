Луис Энрике попросил подписать защитника, который может заменить Забарного
Парижский клуб намерен оформить трансфер ивуарийского защитника Усмана Диоманде
Французский «ПСЖ ведет работу над трансфером защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. Об этом попросил главный тренер парижского клуба Луис Энрике.
Ожидается, что 22-летний футболист составит конкуренцию защитнику сборной Украины Илье Забарному, который не сумел полностью адаптироваться к требованиям испанского специалиста:
«Забарный не оправдал ожиданий. Украинец, на которого возлагались большие надежды, допустил ряд ошибок в самые неподходящие моменты. Это горькая пилюля для парижских болельщиков, которые надеялись на лучшее.
Теперь в столице Франции предпочтение отдается Усману Диоманде. 22-летний ивуарийский футболист с ростом 1,90 м, выступающий за лиссабонский «Спортинг», идеально подходит под эти критерии: сила, скорость и точные передачи», – сообщил источник.
В прошлом сезоне Диоманде провел 31 матч, в которых забил один гол и отдал один ассист. Контракт защитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 42 млн евро.
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