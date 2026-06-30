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Франция
30 июня 2026, 10:10 | Обновлено 30 июня 2026, 10:21
821
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Луис Энрике попросил подписать защитника, который может заменить Забарного

Парижский клуб намерен оформить трансфер ивуарийского защитника Усмана Диоманде

30 июня 2026, 10:10 | Обновлено 30 июня 2026, 10:21
821
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Луис Энрике попросил подписать защитника, который может заменить Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Диоманде
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Французский «ПСЖ ведет работу над трансфером защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. Об этом попросил главный тренер парижского клуба Луис Энрике.

Ожидается, что 22-летний футболист составит конкуренцию защитнику сборной Украины Илье Забарному, который не сумел полностью адаптироваться к требованиям испанского специалиста:

«Забарный не оправдал ожиданий. Украинец, на которого возлагались большие надежды, допустил ряд ошибок в самые неподходящие моменты. Это горькая пилюля для парижских болельщиков, которые надеялись на лучшее.

Теперь в столице Франции предпочтение отдается Усману Диоманде. 22-летний ивуарийский футболист с ростом 1,90 м, выступающий за лиссабонский «Спортинг», идеально подходит под эти критерии: сила, скорость и точные передачи», – сообщил источник.

В прошлом сезоне Диоманде провел 31 матч, в которых забил один гол и отдал один ассист. Контракт защитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 42 млн евро.

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ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Усман Диоманде трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Sport.fr
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Комментарии 2
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на груповому етапі ЧС-2026
Діоманде грав лише в одному матчі проти Кюрасао.
В двох інших був на лавці. 
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+1
А нам расписывали целые статьи, что у него все хорошо в ПСЖ
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-1
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