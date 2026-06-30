Он шокировал Кумана. Назван лучший игрок матча Нидерланды – Марокко

Национальная сборная Марокко сенсационно выбила национальную сборную Нидерландов с ЧМ-2026, обыграв подопечных Рональда Кумана в серии 11-метровых ударов.

Героем встречи стал центральный защитник марокканцев Исса Диоп, который спас свою команду от поражения, забив на 90+1 минуте игры – именно этот гол, ставший дебютным для Диопа за национальную команду, и перевел игру в овертаймы.

В 1/8 финала сборная Марокко сыграет против национальной сборной Канады. Матч Канада – Марокко запланирован на субботу, 4 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.