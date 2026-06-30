Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он шокировал Кумана. Назван лучший игрок матча Нидерланды – Марокко
Чемпионат мира
30 июня 2026, 08:14 |
1750
1

Он шокировал Кумана. Назван лучший игрок матча Нидерланды – Марокко

Исса Диоп подарил надежду своей национальной команде

30 июня 2026, 08:14 |
1750
1 Comments
Он шокировал Кумана. Назван лучший игрок матча Нидерланды – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Исса Диоп
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Национальная сборная Марокко сенсационно выбила национальную сборную Нидерландов с ЧМ-2026, обыграв подопечных Рональда Кумана в серии 11-метровых ударов.

Героем встречи стал центральный защитник марокканцев Исса Диоп, который спас свою команду от поражения, забив на 90+1 минуте игры – именно этот гол, ставший дебютным для Диопа за национальную команду, и перевел игру в овертаймы.

В 1/8 финала сборная Марокко сыграет против национальной сборной Канады. Матч Канада – Марокко запланирован на субботу, 4 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

По теме:
Капитан сборной Парагвая: «Это чувство трудно пояснить. Германия знала...»
ДЕШАМ – о Мбаппе: «В нем нет сомнений, потому что он выдающийся игрок»
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Исса Диоп лучший игрок сборная Нидерландов по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФИФА
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Бокс | 30 июня 2026, 07:35 5
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры

Украинец может провести поединок против Джона Джонса

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30 июня 2026, 07:57 0
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов

Илья может перейти в «Ливерпуль»

Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30.06.2026, 02:32
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Футбол | 29.06.2026, 15:33
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нідерландам повезло що в них супер- воротар , а так ще в основний час рахунок мав бути 5:1 на користь Марокко 
Ответить
+1
Популярные новости
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 7
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 3
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем