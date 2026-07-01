Вингер сборной Франции: «Он гений, лично я вижу в нем гения»

Игрок ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола поделился эмоциями после разгромной победы над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).

Баркола стал автором второго гола в матче, однако после игры говорил не о своем взятии ворот, а о партнере по команде Майкле Олисе.

«Мы много работаем над комбинациями на тренировках. Мы отлично знаем, куда именно каждый из нас хочет получить мяч, поэтому прекрасно находим друг друга на поле. Нужно продолжать в том же духе.

Мой гол? Майкл Олисе отдал мне роскошный пас, и я оказался перед голкипером. Вратарь, должно быть, думал, что я буду бить в ближний угол, но я решил закрутить в дальний, и это сработало, так что все супер.

Олисе? Он делает на поле практически все: очень помогает в обороне, а с мячом в ногах отдает невероятные передачи, создает свободные зоны и несет в себе огромную угрозу. Играть с ним – это истинное удовольствие.

У него также есть талант к забиванию голов. На этом турнире ему еще не удалось отличиться, но есть ощущение, что гол вот-вот придет: то он в штангу попадет, то вратарь вытащит... Все будет. Он гений, лично я вижу в нем гения», — заявил Баркола.