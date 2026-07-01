Мбаппе догнал Месси, Холанд в топ-3. Таблица бомбардиров на ЧМ-2026

Французский форвард Килиан Мбаппе положил два мяча в ворота Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0) и догнал Лионеля Месси в рейтинге бомбардиров.

Мбаппе в четырех матчах турнира забил уже шесть мячей: по дублю в ворота Сенегала, Ирака и Швеции.

Столько же голов на своем счету имеет Месси, у которого еще есть шанс оторваться. Сборная Аргентины проведет свой матч 1/16 финала 4 июля против Кабо-Верде.

Компанию Килиану Мбаппе и Лионелю Месси в топ-3 составляет норвежец Эрлинг Холанд. Нападающий также отличился голом в плей-офф: он забил Кот-д'Ивуару и принес своей команде победу (2:1).

Холанд отстает от Мбаппе и Месси всего на один мяч, хотя норвежец провёл на турнире всего три матча.

Не теряют шансов в борьбе за индивидуальную награду Усман Дембеле и Винисиус Жуниор – у обоих по четыре гола.