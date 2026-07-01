Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарного ждут в Англии. Главный трансфер лета
Франция
01 июля 2026, 23:02 | Обновлено 01 июля 2026, 23:43
2386
2

Забарного ждут в Англии. Главный трансфер лета

Илья может перейти в «Ливерпуль»

01 июля 2026, 23:02 | Обновлено 01 июля 2026, 23:43
2386
2 Comments
Забарного ждут в Англии. Главный трансфер лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Ливерпуль» продолжает работать над трансферными планами перед стартом нового сезона. В клубе анализируют варианты усиления центра обороны, и среди кандидатов по-прежнему фигурирует украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный.

По информации источника, мерсисайдцы также внимательно следят за защитником «Челси» Джошем Ачеампонгом и рассматривают ещё нескольких центральных защитников из ведущих европейских чемпионатов, в частности из Франции.

Впрочем, главной задачей «Ливерпуля» на летнее трансферное окно остается усиление линии атаки. Одним из приоритетных кандидатов является вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола, однако потенциальный трансфер будет зависеть от готовности французского клуба отпустить футболиста.

По теме:
Оболонь рассчитывает на 7-8 летних новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины попрощался с тремя игроками
Четыре варианта. Где может продолжить карьеру Гуцуляк
трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Ливерпуль ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Теннис | 01 июля 2026, 21:26 12
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона

Барбора выбила пятую ракетку мира в трех сетах и сыграет с Николой Бартунковой

Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал
Футбол | 01 июля 2026, 22:51 1
Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал
Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал

Известный тренер считает, что в этом противостоянии зрители увидят немало забитых мячей

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 21:44
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01.07.2026, 08:49
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лівер вже купив центрбека.
так шо Забарний їм не потрібний.
Ответить
+2
Таких даже бабы не ждут
Ответить
-1
Популярные новости
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 45
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 9
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 17
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем