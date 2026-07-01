Забарного ждут в Англии. Главный трансфер лета

«Ливерпуль» продолжает работать над трансферными планами перед стартом нового сезона. В клубе анализируют варианты усиления центра обороны, и среди кандидатов по-прежнему фигурирует украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный.

По информации источника, мерсисайдцы также внимательно следят за защитником «Челси» Джошем Ачеампонгом и рассматривают ещё нескольких центральных защитников из ведущих европейских чемпионатов, в частности из Франции.

Впрочем, главной задачей «Ливерпуля» на летнее трансферное окно остается усиление линии атаки. Одним из приоритетных кандидатов является вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола, однако потенциальный трансфер будет зависеть от готовности французского клуба отпустить футболиста.