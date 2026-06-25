Забарный помог найти для Динамо усиление. Суркис решил быстро действовать
Рекомендации подписать Мунгенге поступили именно от Ильи
Французский нападающий Пьер Мунгенге стал футболистом киевского «Динамо».
Как стало известно Sport.ua, после того, как Мунгенге попал в поле зрения киевлян, столичный клуб обратился за рекомендациями по поводу игрока к Илье Забарному, который неоднократно пересекался с Мунгенге на тренировках.
Отмечается, что Илья дал положительные отзывы о молодом французе, после чего киевляне решили подписать игрока.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
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