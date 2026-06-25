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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 09:28 | Обновлено 25 июня 2026, 09:38
5735
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Забарный помог найти для Динамо усиление. Суркис решил быстро действовать

Рекомендации подписать Мунгенге поступили именно от Ильи

25 июня 2026, 09:28 | Обновлено 25 июня 2026, 09:38
5735
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Забарный помог найти для Динамо усиление. Суркис решил быстро действовать
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский нападающий Пьер Мунгенге стал футболистом киевского «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, после того, как Мунгенге попал в поле зрения киевлян, столичный клуб обратился за рекомендациями по поводу игрока к Илье Забарному, который неоднократно пересекался с Мунгенге на тренировках.

Отмечается, что Илья дал положительные отзывы о молодом французе, после чего киевляне решили подписать игрока.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

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Динамо Киев трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Пьер Мунгенге инсайд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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