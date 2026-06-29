Гауфф уверенно обыграла немку в стартовом матче на Уимблдоне

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Коко Гауфф выиграла стартовый матч на Уимблдоне 2026.

В первом круге Гауфф уверенно одолела представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 78) в двух сетах за 56 минут – 6:2, 6:1.

В активе Коко – три подачи на вылет и 19 виннеров, в пасиве – 14 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

В 1/32 финала Коко сыграет либо с аргентинкой Соланой Сиеррой, либо с представительницей Венгрии Анной Бондар.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Тамара Корпач – Коко Гауфф [7] – 2:6, 1:6

Фотогалерея матча