Гауфф уверенно обыграла немку в стартовом матче на Уимблдоне
Коко одолела Тамару Корпач в двух сетах
Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Коко Гауфф выиграла стартовый матч на Уимблдоне 2026.
В первом круге Гауфф уверенно одолела представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 78) в двух сетах за 56 минут – 6:2, 6:1.
В активе Коко – три подачи на вылет и 19 виннеров, в пасиве – 14 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч соперниц – 1:1.
В 1/32 финала Коко сыграет либо с аргентинкой Соланой Сиеррой, либо с представительницей Венгрии Анной Бондар.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Тамара Корпач – Коко Гауфф [7] – 2:6, 1:6
Фотогалерея матча
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