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  4. Гауфф уверенно обыграла немку в стартовом матче на Уимблдоне
Уимблдон
29 июня 2026, 22:20 | Обновлено 29 июня 2026, 22:25
198
0

Гауфф уверенно обыграла немку в стартовом матче на Уимблдоне

Коко одолела Тамару Корпач в двух сетах

29 июня 2026, 22:20 | Обновлено 29 июня 2026, 22:25
198
0
Гауфф уверенно обыграла немку в стартовом матче на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Коко Гауфф выиграла стартовый матч на Уимблдоне 2026.

В первом круге Гауфф уверенно одолела представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 78) в двух сетах за 56 минут – 6:2, 6:1.

В активе Коко – три подачи на вылет и 19 виннеров, в пасиве – 14 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

В 1/32 финала Коко сыграет либо с аргентинкой Соланой Сиеррой, либо с представительницей Венгрии Анной Бондар.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Тамара Корпач – Коко Гауфф [7] – 2:6, 1:6

Фотогалерея матча

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Коко Гауфф Тамара Корпач Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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