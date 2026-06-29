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Чемпионат мира
29 июня 2026, 22:15 | Обновлено 29 июня 2026, 22:45
637
0

ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Бразильцы вырвали победу у соперников на старте плей-офф мундиаля – 2:1

29 июня 2026, 22:15 | Обновлено 29 июня 2026, 22:45
637
0
ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли
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29 июня сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 – 2:1.

Решающий второй гол на 90+5-й минуте забил Габриэл Мартинелли после передачи Бруно Гимараэса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала мундиаля бразильцы встретятся с победителем пары Норвегия – Кот-д'Ивуар.

ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ

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Габриэл Мартинелли видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу сборная Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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