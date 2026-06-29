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29 июня сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 – 2:1.

Решающий второй гол на 90+5-й минуте забил Габриэл Мартинелли после передачи Бруно Гимараэса.

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В 1/8 финала мундиаля бразильцы встретятся с победителем пары Норвегия – Кот-д'Ивуар.

ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ