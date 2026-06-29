Чемпионат мира29 июня 2026, 22:15 | Обновлено 29 июня 2026, 22:45
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ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ
Бразильцы вырвали победу у соперников на старте плей-офф мундиаля – 2:1
29 июня 2026, 22:15 | Обновлено 29 июня 2026, 22:45
637
0
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29 июня сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 – 2:1.
Решающий второй гол на 90+5-й минуте забил Габриэл Мартинелли после передачи Бруно Гимараэса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала мундиаля бразильцы встретятся с победителем пары Норвегия – Кот-д'Ивуар.
ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ
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