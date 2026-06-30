Первый овертайм на ЧМ-26. Германия и Парагвай проведут еще минимум 30 минут

Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Германии и Парагвая перешел в овертайм.

Это первый экстра-тайм на этом мундиале. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

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На 42-й минуте в составе парагвайцев отличился Хулио Энсисо, а на 54-й для немцев гол забил Кай Хаверц.

Команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если по итогам этого времени не будет определен победитель, то будет назначена серия пенальти.

Встреча Германии и Парагвая стартовала 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

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