Сборная Германии сумела сравнять счет в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Парагвая.

На 54-й минуте после навеса от Флориана Вирца ударом головой ворота парагвайцев поразил Кай Хаверц, 1:1.

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Для Хаверца это третий гол на ЧМ-2026. Он сравнялся по этому показателю с Денизом Ундавом.

Германия и Парагвай начали очный поединок 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

❗️ ВИДЕО. Как Хаверц сравнял счет в матче Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ