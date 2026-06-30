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Чемпионат мира
30 июня 2026, 00:52 | Обновлено 30 июня 2026, 01:15
263
0

ВИДЕО. Как Хаверц сравнял счет в матче Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ

Кай отличился в ворота парагвайцев на 54-й минуте поединка плей-офф мундиаля

30 июня 2026, 00:52 | Обновлено 30 июня 2026, 01:15
263
0
ВИДЕО. Как Хаверц сравнял счет в матче Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии сумела сравнять счет в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Парагвая.

На 54-й минуте после навеса от Флориана Вирца ударом головой ворота парагвайцев поразил Кай Хаверц, 1:1.

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Для Хаверца это третий гол на ЧМ-2026. Он сравнялся по этому показателю с Денизом Ундавом.

Германия и Парагвай начали очный поединок 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

❗️ ВИДЕО. Как Хаверц сравнял счет в матче Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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