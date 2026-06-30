ВИДЕО. Как Хаверц сравнял счет в матче Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ
Кай отличился в ворота парагвайцев на 54-й минуте поединка плей-офф мундиаля
Сборная Германии сумела сравнять счет в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Парагвая.
На 54-й минуте после навеса от Флориана Вирца ударом головой ворота парагвайцев поразил Кай Хаверц, 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Хаверца это третий гол на ЧМ-2026. Он сравнялся по этому показателю с Денизом Ундавом.
Германия и Парагвай начали очный поединок 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.
❗️ ВИДЕО. Как Хаверц сравнял счет в матче Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка
Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»