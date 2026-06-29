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Чемпионат мира
29 июня 2026, 20:22 |
800
0

Неймар побаловал себя подарком за миллион

Неймар отпраздновал выход в плей-офф дорогим подарком

29 июня 2026, 20:22 |
800
0
Неймар побаловал себя подарком за миллион
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Неймар в очередной раз доказал, что его вкус к роскоши так же безупречен, как и его мастерство на поле. Бразильский талисман воспользовался перерывом в своем графике чемпионата мира, чтобы добавить новую вещь в свою коллекцию аксессуаров.

В Нью-Йорке целью футболиста было посещение одного из самых эксклюзивных бутиков в мире ради приобретения новых часов. Во флагманском магазине Jacob & Co Неймар купил часы стоимостью около 1 миллиона долларов. Этот шаг еще больше укрепляет репутацию Неймара как одного из самых плодовитых коллекционеров элитных часов в мире спорта.

Форвард сборной Бразилии Неймар на чемпионате мира пока сыграл всего 14 минут. Он не попал в стартовый состав матча с Японией в 1/16 финала турнира.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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