Неймар побаловал себя подарком за миллион

Неймар в очередной раз доказал, что его вкус к роскоши так же безупречен, как и его мастерство на поле. Бразильский талисман воспользовался перерывом в своем графике чемпионата мира, чтобы добавить новую вещь в свою коллекцию аксессуаров.

В Нью-Йорке целью футболиста было посещение одного из самых эксклюзивных бутиков в мире ради приобретения новых часов. Во флагманском магазине Jacob & Co Неймар купил часы стоимостью около 1 миллиона долларов. Этот шаг еще больше укрепляет репутацию Неймара как одного из самых плодовитых коллекционеров элитных часов в мире спорта.

Форвард сборной Бразилии Неймар на чемпионате мира пока сыграл всего 14 минут. Он не попал в стартовый состав матча с Японией в 1/16 финала турнира.