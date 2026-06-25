Неймар выступил с заявлением после дебюта за Бразилию на ЧМ-2026

Звездный полузащитник сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после победы своей команды над национальной командой Шотландии (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

«Очень счастлив, что после трех лет снова надел футболку сборной. Физически чувствую себя хорошо, слава Богу. Было тяжело все эти дни оставаться без игры, но я не был полностью бездейственен.

Уже 25 дней очень много тренируюсь, чтобы подойти к матчам и быть в хорошей форме. Так что я очень доволен, очень счастлив. Когда я вышел на поле, это было совмещение эмоций.

Это были долгие дни вдали от этой футболки, вдали от сборной, но, слава Богу, все сложилось хорошо, и мне удалось вернуться», – сказал бразилец.