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Чемпионат мира
25 июня 2026, 16:16 | Обновлено 25 июня 2026, 16:59
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0

Неймар выступил с заявлением после дебюта за Бразилию на ЧМ-2026

Бразилец доволен, что смог помочь своей команде

25 июня 2026, 16:16 | Обновлено 25 июня 2026, 16:59
1020
0
Неймар выступил с заявлением после дебюта за Бразилию на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Звездный полузащитник сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после победы своей команды над национальной командой Шотландии (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

«Очень счастлив, что после трех лет снова надел футболку сборной. Физически чувствую себя хорошо, слава Богу. Было тяжело все эти дни оставаться без игры, но я не был полностью бездейственен.

Уже 25 дней очень много тренируюсь, чтобы подойти к матчам и быть в хорошей форме. Так что я очень доволен, очень счастлив. Когда я вышел на поле, это было совмещение эмоций.

Это были долгие дни вдали от этой футболки, вдали от сборной, но, слава Богу, все сложилось хорошо, и мне удалось вернуться», – сказал бразилец.

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Неймар сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UOL Esporte
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