Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ

Лидер национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился своими эмоциями после разгромной победы своей команды над Шотландией (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

«Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я всё возможное, чтобы помочь сборной. Но я доволен своими голами. Забил даже головой — обещал это Анчелотти. А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.

Самое главное — это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше – плей-офф», — сказал бразилец.

Винисиус невероятно проводит старт «Мундиаля». Бразилец уже имеет на счету четыре забитых гола и одну результативную передачу в трех стартовых матчах чемпионата мира.