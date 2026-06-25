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  4. Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Чемпионат мира
25 июня 2026, 06:59 |
188
0

Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ

Бразилец проводит результативный Мундиаль

25 июня 2026, 06:59 |
188
0
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Лидер национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился своими эмоциями после разгромной победы своей команды над Шотландией (3:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

«Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я всё возможное, чтобы помочь сборной. Но я доволен своими голами. Забил даже головой — обещал это Анчелотти. А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.

Самое главное — это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше – плей-офф», — сказал бразилец.

Винисиус невероятно проводит старт «Мундиаля». Бразилец уже имеет на счету четыре забитых гола и одну результативную передачу в трех стартовых матчах чемпионата мира.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу Карло Анчелотти
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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