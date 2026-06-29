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Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:31 |
2050
0

ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 29 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

29 июня 2026, 23:31 |
2050
0
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 29 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 29 июня продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 29 июня 2026

  • 29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония
  • 29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай
  • 30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония

29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай

30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко

​Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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