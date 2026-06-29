ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 29 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 29 июня продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/16 финала, 29 июня 2026
- 29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония
- 29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай
- 30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония
29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай
30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко
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