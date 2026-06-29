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  4. Ван Дейк в матче с Тунисом установил рекорд сборной Нидерландов на ЧМ
Чемпионат мира
29 июня 2026, 17:24 |
208
0

Ван Дейк в матче с Тунисом установил рекорд сборной Нидерландов на ЧМ

Защитник сыграл рекордный поединок за «Оранье» на ЧМ в статусе капитана сборной

29 июня 2026, 17:24 |
208
0
Ван Дейк в матче с Тунисом установил рекорд сборной Нидерландов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк
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34-летний защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк установил новый рекорд сборной Нидерландов на чемпионатах мира.

Матч третьего тура ЧМ-2026 против сборной Туниса стал для ван Дейка 8-м на мировых первенствах в статусе капитана «Оранье».

Ни один игрок в истории сборной Нидерландов не был капитаном команды столько раз.

Предыдущее достижение принадлежало четырем футболистам: Йохану Кройфу, Джованни ван Бронкхорсту, Франку де Буру и Руду Кролу (по 7).

Игроки сборной Нидерландов с самым большим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира в статусе капитанов

  • 8 – Вирджил ван Дейк
  • 7 – Йохан Кройф
  • 7 – Джованни ван Бронкхорст
  • 7 – Франк де Бур
  • 7 – Руд Крол
  • 6 – Робин ван Перси
  • 5 – Рональд Куман
  • 5 – Арьен Роббен
  • 4 – Руд Гуллит
  • 4 – Эдвин ван дер Сар
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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