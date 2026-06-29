Ван Дейк в матче с Тунисом установил рекорд сборной Нидерландов на ЧМ

34-летний защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк установил новый рекорд сборной Нидерландов на чемпионатах мира.

Матч третьего тура ЧМ-2026 против сборной Туниса стал для ван Дейка 8-м на мировых первенствах в статусе капитана «Оранье».

Ни один игрок в истории сборной Нидерландов не был капитаном команды столько раз.

Предыдущее достижение принадлежало четырем футболистам: Йохану Кройфу, Джованни ван Бронкхорсту, Франку де Буру и Руду Кролу (по 7).

Игроки сборной Нидерландов с самым большим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира в статусе капитанов