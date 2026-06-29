Ван Дейк в матче с Тунисом установил рекорд сборной Нидерландов на ЧМ
Защитник сыграл рекордный поединок за «Оранье» на ЧМ в статусе капитана сборной
34-летний защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк установил новый рекорд сборной Нидерландов на чемпионатах мира.
Матч третьего тура ЧМ-2026 против сборной Туниса стал для ван Дейка 8-м на мировых первенствах в статусе капитана «Оранье».
Ни один игрок в истории сборной Нидерландов не был капитаном команды столько раз.
Предыдущее достижение принадлежало четырем футболистам: Йохану Кройфу, Джованни ван Бронкхорсту, Франку де Буру и Руду Кролу (по 7).
Игроки сборной Нидерландов с самым большим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира в статусе капитанов
- 8 – Вирджил ван Дейк
- 7 – Йохан Кройф
- 7 – Джованни ван Бронкхорст
- 7 – Франк де Бур
- 7 – Руд Крол
- 6 – Робин ван Перси
- 5 – Рональд Куман
- 5 – Арьен Роббен
- 4 – Руд Гуллит
- 4 – Эдвин ван дер Сар
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