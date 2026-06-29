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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 17:45 | Обновлено 29 июня 2026, 18:10
749
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Домчак рассказал, почему решил перейти из Карпат в чемпионат Чехии

Вратарь доволен перспективами в Славии

29 июня 2026, 17:45 | Обновлено 29 июня 2026, 18:10
749
2 Comments
Домчак рассказал, почему решил перейти из Карпат в чемпионат Чехии
ФК Славия Прага. Назар Домчак
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Перспективный вратарь Назар Домчак по итогам сезона перешел из Карпат в пражскую Славию. Молодой игрок раскрыл причины такого трансфера.

«Последний [отрезок] был несколько эмоциональным из-за смены клуба, оформления документов и других дел. «Славия» представила очень хороший план развития, который понравился мне и моим родителям. Считаю, что это отличный трамплин в Европу. «Славия» – чемпион Чехии, регулярный участник Лиги чемпионов, так что для меня это серьезный новый вызов».

«С командой еще не [встречался]. Пока познакомился только с тренерским штабом и генеральным директором. А уже непосредственно с футболистами встречусь сразу после завершения Евро», – сказал Домчак.

Трансфер оценивается в 5 млн евро.

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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Назар Домчак Славия Прага
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 2
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Домчак розповів, чому вирішив перейти з Карпат до чемпіонату Чехії - та зрозуміло чому. За такі гроші хоч Чехія, хоч Кюрасао
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Понравилась красная славянская звезда.
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