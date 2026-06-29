Домчак рассказал, почему решил перейти из Карпат в чемпионат Чехии

Перспективный вратарь Назар Домчак по итогам сезона перешел из Карпат в пражскую Славию. Молодой игрок раскрыл причины такого трансфера.

«Последний [отрезок] был несколько эмоциональным из-за смены клуба, оформления документов и других дел. «Славия» представила очень хороший план развития, который понравился мне и моим родителям. Считаю, что это отличный трамплин в Европу. «Славия» – чемпион Чехии, регулярный участник Лиги чемпионов, так что для меня это серьезный новый вызов».

«С командой еще не [встречался]. Пока познакомился только с тренерским штабом и генеральным директором. А уже непосредственно с футболистами встречусь сразу после завершения Евро», – сказал Домчак.

Трансфер оценивается в 5 млн евро.