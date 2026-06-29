Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А выбрал нового тренера
Италия
29 июня 2026, 15:02 |
654
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А выбрал нового тренера

Иван Юрич возглавил Монцу

29 июня 2026, 15:02 |
654
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А выбрал нового тренера
ФК Монца. Иван Юрич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Итальянский клуб «Монца» официально объявил о назначении хорватского специалиста Ивана Юрича на должность главного тренера первой команды клуба.

Детали сотрудничества между тренером и новичком Серии А пока не разглашаются.

Последним местом работы Ивана Юрича была «Аталанта», в которой он работал с июня по ноябрь 2025 года. Во главе команды он провел 15 матчей, одержав лишь 4 победы и 8 ничьих.

В прошлом сезоне «Монцу» тренировал Паоло Бланко. Он вывел клуб в Серию А.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Идет на повышение. Белик получит новую должность в Шахтере
Трансфер на 20 млн. Ювентус ведет переговоры по вратарю сборной Украины
Иван Юрич Монца назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Монца
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Парагвая: «Мы обыграли Аргентину. Почему бы не обыграть Германию?»
Футбол | 29 июня 2026, 16:17 0
Тренер Парагвая: «Мы обыграли Аргентину. Почему бы не обыграть Германию?»
Тренер Парагвая: «Мы обыграли Аргентину. Почему бы не обыграть Германию?»

Альфаро уверен в своей команде

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 9
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Довбик может продолжить карьеру в клубе, который занял 16-е место в Италии
Футбол | 29.06.2026, 11:11
Довбик может продолжить карьеру в клубе, который занял 16-е место в Италии
Довбик может продолжить карьеру в клубе, который занял 16-е место в Италии
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Волейбол | 28.06.2026, 17:47
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 5
Футбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 32
Волейбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 7
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем