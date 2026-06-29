ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А выбрал нового тренера

Итальянский клуб «Монца» официально объявил о назначении хорватского специалиста Ивана Юрича на должность главного тренера первой команды клуба.

Детали сотрудничества между тренером и новичком Серии А пока не разглашаются.

Последним местом работы Ивана Юрича была «Аталанта», в которой он работал с июня по ноябрь 2025 года. Во главе команды он провел 15 матчей, одержав лишь 4 победы и 8 ничьих.

В прошлом сезоне «Монцу» тренировал Паоло Бланко. Он вывел клуб в Серию А.