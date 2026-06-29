ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А выбрал нового тренера
Иван Юрич возглавил Монцу
Итальянский клуб «Монца» официально объявил о назначении хорватского специалиста Ивана Юрича на должность главного тренера первой команды клуба.
Детали сотрудничества между тренером и новичком Серии А пока не разглашаются.
Последним местом работы Ивана Юрича была «Аталанта», в которой он работал с июня по ноябрь 2025 года. Во главе команды он провел 15 матчей, одержав лишь 4 победы и 8 ничьих.
В прошлом сезоне «Монцу» тренировал Паоло Бланко. Он вывел клуб в Серию А.
AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa.— AC Monza (@ACMonza) June 29, 2026
Benvenuto Mister! ⚪🔴
Comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/ddv9Z6tu9Z 🗞️ pic.twitter.com/Se7ckbOUb4
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