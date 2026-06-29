БЕЗУС: «Я обрадовался, когда назначили Мальдеру – это топ-специалист»
У Романа остались только положительные эмоции от работы с итальянцем
Бывший игрок сборной Украины Роман Безус высказался по поводу назначения итальянского специалиста Андреа Мальдеры на пост главного тренера национальной команды.
– Как вам сборная Украины после возвращения Андреа Мальдеры?
– Я обрадовался, когда Андреа назначили. Это топовый специалист, который в штабе Шевченко проделал колоссальную работу. Было приятно с ним работать и общаться. О нем могу сказать только самые лучшие слова.
– Что больше всего бросилось в глаза в июньских спаррингах?
– Я обратил внимание, что продолжается поиск оптимальных связей и игровых моделей. Главное было увидеть, какую атмосферу удалось создать в коллективе. За один короткий сбор кардинально ничего не изменишь, однако я верю, что после смены тренера дела в сборной пойдут лучше. Видно, что Андреа не думал о результате, а пытался понять, кто может быть полезен команде в долгосрочной перспективе. Верю, что всё будет хорошо.
В разные периоды у нас были футболисты, которые хорошо проявляли себя в УПЛ или за рубежом, но их не вызывали в сборную. Достаточно вспомнить, сколько времени вне национальной команды оставался Буяльский. Можно вспомнить и Кочергина, который проводил сильные отрезки в Польше. Со стороны всегда легче комментировать, не зная внутренней кухни, но все увидели, что для тех ребят, которые хорошо себя проявили, двери в сборную стали более открытыми. Очень приятно смотреть на национальную команду под руководством Мальдеры.
– Удастся ли Мальдере вернуть прежнюю атмосферу матчей сборной?
– Давайте в это верить.
Мальдера сменил Сергея Реброва на посту главного тренера сборной в мае. Контракт с итальянцем рассчитан на два года с опцией продления ещё на один год. В период с 2016 по 2021 год он уже работал со сборной и входил в тренерский штаб Андрея Шевченко.
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