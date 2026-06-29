Роман БЕЗУС: «Украина – футбольная страна»

Бывший игрок сборной Украины Роман Безус высказался о перспективах украинского футбола.

– Сейчас Сергея Реброва принято больше критиковать, но его пример может служить ориентиром: отсутствие языкового барьера и сильный тренерский штаб помогают проявить себя в Западной Европе.

– Я верю, что это изменится в ближайшее время. Не хочу говорить лозунгами, но мы – футбольная страна. Этот вид спорта всегда был и остается одним из ведущих, несмотря на сложные времена для нашего государства. Можно вспомнить, как несколько успешных примеров открыли дорогу нашим футболистам в Бельгии.

– В том числе и вам...

– Да. Уехали Малиновский и Болбат, они хорошо себя зарекомендовали, после чего украинских футболистов начали активно приглашать. Затем Цыганков перешёл в «Жирону», и теперь украинцев там уже четверо. Такая же история может повториться и с украинскими тренерами.

– Для меня более важным показателем станет тот момент, когда украинцы перестанут считаться легионерами в странах ЕС, в чемпионатах которых со следующего сезона начнут действовать новые правила.

– Я тоже надеюсь, что бюрократические нюансы устранят все препятствия и всё заработает так, как должно быть.