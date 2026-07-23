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Лига конференций
23 июля 2026, 10:22 | Обновлено 23 июля 2026, 11:26
667
0

«К этому нужно быть готовым». Безус – о матче Лиги конференций ЛНЗ – Гент

Бывший полузащитник бельгийцев указал на болевые точки соперника украинской команды

23 июля 2026, 10:22 | Обновлено 23 июля 2026, 11:26
667
0
«К этому нужно быть готовым». Безус – о матче Лиги конференций ЛНЗ – Гент
Гент
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Сегодня три украинских клуба проведут свои еврокубковые матчи. В частности, серебряный призер прошлого чемпионата ЛНЗ откроет новую для себя страничку в истории, впервые сыграв в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде этого турнира подопечные Виталия Пономарева на условно своем поле (Плоцк) сыграют с «Гентом».

Три с половиной года своей карьеры отдал этой бельгийской команде бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус, который эксклюзивно для сайта Sport.ua поделился своими ожиданиями и прогнозом на этот поединок.

– «Гент» – это команда с большим еврокубковым опытом, что является преимуществом в противостоянии с ЛНЗ, – сказал Безус. – Именно этого опыта будет не хватать украинской команде.

О бельгийцах могу сказать, что они неудачно провели концовку прошлого сезона. «Гент» провалил много матчей с сильными соперниками, так как пытался высокого прессинговать, из-за этого случались провалы в защите. Но когда коллектив действовал организованно и в большей степени от обороны, то это иногда приносило результат.

Впрочем, как будет выглядеть «Гент» в новом сезоне, сказать сложно, поскольку летом из клуба как уходили, так и приходили футболисты. А контрольные поединки в межсезонье, в частности, поражение от «Кривбасса», полной информации не дадут. Бельгийские команды постепенно входят в сезон, они не форсируют подготовку, поэтому в данный период времени могут быть немного уставшими из-за нагрузок.

Мне сложно дать оценку нынешним кондициям футболистов ЛНЗ, но то, что у них будут шансы выйти победителем, я в этом не сомневаюсь. Правда, черкасчанам очень важно сыграть организованно. Бельгийцы в любом случае будут допускать ошибки в середине поля и к этому нужно быть максимально готовым. Кстати, и очень серьезно нужно отнестись к стандартным положениям, поскольку в прошлом сезоне «Гент» немало пропускал после угловых и штрафных.

Что касается прогноза, то каждая команда что-то новое для себя хочет начать с позитивного результата. Уверен, что наставнику ЛНЗ Виталию Пономареву не нужно будет лишний раз настраивать своих футболистов на эту игру, поэтому отдача у команды будет максимальной. И это поможет украинской команде как минимум не проиграть. 1:1.

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Роман Безус Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент Виталий Пономарев эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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