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Лига Европы
23 июля 2026, 08:15 |
1126
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Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК

Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем

23 июля 2026, 08:15 |
1126
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Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Динамо
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Сегодня, 23 июля в польском Люблине «Динамо» проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником киевлян выступит бронзовый призер прошлого чемпионата Греции – ПАОК.

Своими ожиданиями от этой игры и прогнозом с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– «Динамо» необходимо прибавлять, это однозначно, – сказал Маркевич. – С такой игрой, думаю, у них мало шансов пройти дальше в Лиге Европы. ПАОК на голову сильнее «Университати». Я не думаю, что греки сейчас в сумасшедшей форме, где чемпионат начнется через месяц. Играть и побеждать в противостоянии с этой командой можно и нужно. Но здесь важна целостность команды.

Отрабатывать в обороне должны все футболисты. Как это делала Испания. Я понимаю, что чемпионат мира – это другой уровень, но это «Динамо», которое должно показывать футбол достойный этого клуба. Необходима уверенность, должно быть больше эмоций, а не бегать в среднем темпе два тайма. Куда это годится? Это ничего не даст.

Чтобы выходить в следующий раунд в первом поединке кровь из носу нужно выигрывать, поскольку в Греции будет очень сложно при поддержке местных трибун. Поэтому я очень надеюсь, что динамовцы сделают все возможное для задела. Опять-таки, будет непросто, но свой гол киевляне, верю, найдут – 1:0.

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Мирон Маркевич Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж ПАОК сборная Испании по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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2:2 будет за счастье, потому что свои 2 гола паоки найдут.
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