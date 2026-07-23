Известный эксперт дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – ПАОК

Завтра, 23 июля, «Динамо» в противостоянии с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы попытается сделать первый шаг на пути к следующему этапу соревнований. Насколько велики шансы киевлян, рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Это третья команда Греции по итогам прошлого сезона. Динамовцы – четвертые, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Впрочем, уровень чемпионатов приблизительно одинаковый. Так было всегда. И стоимость игроков «Динамо» и ПАОКа сопоставима. Поэтому даже исходя из этого, можно сделать вывод – шансы на успех примерно равны. Единственный минус киевлян в том, что оба матча они будут проводить, по сути, на выезде.

К тому же у «бело-синих» по-прежнему остаются проблемы, точнее, неуверенность в обороне, несмотря на то, что они не пропустили от «Университати». И это настораживает накануне предстоящих матчей с ПАОКом.

Что касается прогноза, то предположу, что первый поединок завершится вничью – 1:1. Все решится в Греции.