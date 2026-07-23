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  4. Известный эксперт дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – ПАОК
Лига Европы
23 июля 2026, 19:07 |
5674
5

Известный эксперт дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – ПАОК

Олег Федорчук считает, что судьба этого противостояния решится в Греции

23 июля 2026, 19:07 |
5674
5 Comments
Известный эксперт дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – ПАОК
Динамо
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Завтра, 23 июля, «Динамо» в противостоянии с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы попытается сделать первый шаг на пути к следующему этапу соревнований. Насколько велики шансы киевлян, рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Это третья команда Греции по итогам прошлого сезона. Динамовцы – четвертые, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Впрочем, уровень чемпионатов приблизительно одинаковый. Так было всегда. И стоимость игроков «Динамо» и ПАОКа сопоставима. Поэтому даже исходя из этого, можно сделать вывод – шансы на успех примерно равны. Единственный минус киевлян в том, что оба матча они будут проводить, по сути, на выезде.

К тому же у «бело-синих» по-прежнему остаются проблемы, точнее, неуверенность в обороне, несмотря на то, что они не пропустили от «Университати». И это настораживает накануне предстоящих матчей с ПАОКом.

Что касается прогноза, то предположу, что первый поединок завершится вничью – 1:1. Все решится в Греции.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 5
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Припущу, що ще в цьому матчі Динамо вилетить в ЛК
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0
Думаю,греки порвудь Динамо..Нажаль..
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-1
В том то и дело что в Греции греки будут фавориты . Как тогда могут быть шансы одинаковы 
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-4
Эксперт лучший тут я. Поэтому, запасайтесь попкорном, будет очередной цирк с вылетом ДК из ЛЕ. 
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-5
ПАОК- ДИНАМО КИЇВ 2-1!
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-6
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