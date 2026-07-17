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  4. «Он не готов к европейским матчам». Саленко – об игре Пономаренко
Лига Европы
17 июля 2026, 15:53 |
687
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«Он не готов к европейским матчам». Саленко – об игре Пономаренко

Известный в прошлом нападающий считает, что Матвей пропал в игре с «Университатей»

17 июля 2026, 15:53 |
687
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«Он не готов к европейским матчам». Саленко – об игре Пономаренко
Динамо. Матвей Пономаренко
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В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» по сумме двух матчей переиграло румынскую «Университатю» в серии пенальти (4:2). Хотя за 210 минут игрового времени киевляне так и не смогли поразить ворота соперника. Об игре основного форварда «бело-синих» высказался известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Пономаренко в этом матче пропал, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В еврокубках сразу рубят, а не так как в чемпионате Украины, дают принять мяч, развернуться.

Даже, если допустить версию, что Матвею вскружил голову интерес со стороны западных клубов, то при Лобановском такой игрок как минимум сидел бы уже на лавке запасных. Пономаренко пока не готов к европейским матчам, где, как я уже сказал, времени не размышление не дают.

Конечно, с Месси смешно сравнивать, тем не менее, когда он понял, что его душат, Лионель ушел в глубину и в последнем матче отдал две голевые передачи, давая возможность завершать атаки другим партнерам.

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Олег Саленко Динамо Киев Университатя Клуж Лига Европы Валерий Лобановский Матвей Пономаренко Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Повністю згоден з Леоненко..
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