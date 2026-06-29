Роман Безус дал ЛНЗ важный совет по поводу еврокубков

Бывший полузащитник бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Безус высказался по поводу предстоящего противостояния «буйволов» с черкасским ЛНЗ в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

– «Гент», в составе которого вы провели несколько сезонов, встретится с ЛНЗ в квалификации Лиги конференций. Смогут ли черкасчане составить конкуренцию такому сопернику?

– Все будет зависеть от подготовки, настроя и уверенности. Самое главное – чтобы ребята не перегорели, а тренерский штаб донес до них, что всё возможно. Не придётся много путешествовать, поскольку чемпионат начинается в августе. Есть время качественно подготовиться к дебюту в еврокубках.

– Какую характеристику можете дать сегодняшнему «Генту»?

– «Гент» последние десять лет постоянно играет в еврокубках. Доходил до стадии плей-офф. Могу предположить, что команда не будет форсировать подготовку именно к еврокубкам, понимая, что впереди длинный сезон.

Лучшие игроки переходят в более сильные клубы. Иван де Витте, который 25 лет занимал пост президента, построил все процессы так, чтобы развитие академии и поиск талантливой молодёжи обеспечивали результат и возможность получать дивиденды от продажи футболистов.

– Для тех, кто не в курсе, в какой футбол пытается играть сегодняшний «Гент»?

– «Гент» не был особо конкурентоспособен в плей-офф, не выиграв ни одного матча. С лидерами пытались играть смело, применяя высокий прессинг, за что были наказаны соперниками. В остальных матчах играли осторожно, не пропускали много, но испытывали проблемы с созданием моментов, а реализация оставляла желать лучшего, поэтому было много ничейных матчей.

– На кого из игроков стоит обратить внимание?

– Канга, Кадри, Делорж – помню его ещё мальчиком, ведь его отец работает и работал администратором «Сент-Трюйдена». Ну и Дави Руф, который остался ещё со времён, когда я играл за «Гент», – надёжный вратарь и мастер по отражению пенальти.