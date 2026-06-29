Экс-игрок Динамо и сборной Украины остался без клуба. Станет тренером

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Роман Безус получил статус свободного агента и рассматривает возможность начать карьеру тренера. Об этом сообщил сам полузащитник:

– 31 мая контракт с кипрским «Анортосисом» закончился. Разошлись по-нормальному. Сейчас в поисках нового клуба.

Есть желание поиграть. Посмотрим, какие варианты будут. Конкретики пока нет.

– Что мотивирует вас продолжать в свои 35?

– Мне нравится тренироваться. Не люблю проигрывать на тренировках. Внутри чувствую этот пыл, эмоционально воспринимаю победы и поражения. Это меня пока и держит.

– Часто прокручиваете в голове, что будет после игровой карьеры?

– Сказать, что меня это пугает изнутри, – нет. Постоянно возвращаюсь к этим мыслям и сомнениям. Общаясь с людьми, которые уже закончили играть, вижу, что мысли разделились: одни говорят – играй до последнего, пока есть силы, а другие советуют найти правильный момент, чтобы начать что-нибудь новое.

Ментально подготовиться и понять, что будет дальше. Хотелось бы остаться в футболе, когда перестану играть.

– Тренерские курсы или обучение по спортивному менеджменту проходите в свободное время?

– На сегодняшний день направление менеджмента мне не очень интересно. Скорее всего, начну обучение на тренера, – рассказал о своих планах Безус.

В течение карьеры полузащитник играл за «Кремень», полтавскую «Ворсклу», киевское «Динамо» и «Днепр». Выступал в чемпионатах Бельгии и Кипра.

В активе 35-летнего Безуса – 24 матча и пять результативных ударов в футболке сборной Украины.