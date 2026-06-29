КОВАЛЕЦ: «Месси получил бы красную, если бы Аргентина играла с топ-сборной»

Известный украинский футбольный тренер Сергей Ковалец прокомментировал скандальный эпизод с участием 38-летнего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Во время матча первого тура группового этапа турнира с командой Алжира (3:0) аргентинец грубо сыграл против капитана команды-соперника Аисси Манди. Многие увидели в действиях Месси основания для удаления, однако арбитр не наказал футболиста. В этом матче Лионель забил хет-трик. Ковалец считает, что в данном случае судьи действовали предвзято, поскольку Аргентине противостояла не топ-сборная.

«Если бы Аргентина играла тот матч с Англией, с Хорватией, с топ-сборной, то красная карточка была бы сто процентов. Вспомните момент в финале [ЧМ-2006] «Франция» – «Италия», когда Зидан ударил Матерацци. Тогда же не было видеоассистента рефери. Да, тогда подсказали, но никто не видел этого момента в прямом эфире. А его удалили. Но сейчас эти финты Месси уже не пройдут. И он это понимает», – сказал специалист.

Следующий матч на ЧМ сборная Аргентины сыграет в 1/16 финала турнира против Кабо-Верде. Встреча состоится 4 июля.