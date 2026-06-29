Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина повторила достижение трех сборных на чемпионатах мира
Чемпионат мира
29 июня 2026, 13:04 | Обновлено 29 июня 2026, 13:05
241
0

Аргентина повторила достижение трех сборных на чемпионатах мира

Подопечным Лионеля Скалоне удалось дважды в одном матче забить прямыми ударами со штрафных

29 июня 2026, 13:04 | Обновлено 29 июня 2026, 13:05
241
0
Аргентина повторила достижение трех сборных на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сборной Аргентины в игре против сборной Иордании удалось дважды забить прямыми ударами со штрафных.

Авторами забитых мячей в составе аргентинцев стали Джованни Ло Чельсо и Лионель Месси.

В истории чемпионатов мира это был всего лишь четвертый подобный случай. Первыми тремя были голы со штрафных, забитые бразильцами Пеле и Гарринчей (1966, против Болгарии), югославами Драганом Джаичем и Иваном Облаком (1974, против Заира) и японцами Кейсуке Хондой и Ясухито Эндо (2010, против Дании).

Сборные, которым удавалось забить два гола прямыми ударами со штрафных в одном матче чемпионата мира

  • Аргентина – 2026, против Иордании: Джованни Ло Чельсо и Лионель Месси
  • Япония – 2010, против Дании: Кейсуке Хонда и Ясухито Эндо
  • Югославия – 1974, против Заира: Драган Джаич и Иван Облак
  • Бразилия – 1966, против Болгарии: Пеле и Гарринча
По теме:
Игроки каких клубов забили на ЧМ-2026 больше всего среди команд АПЛ?
В матче Хорватия – Гана был забит 200-й мяч ЧМ-2026
12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Джовани Ло Чельсо Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками
Футбол | 29 июня 2026, 12:47 0
Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками
Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками

Один из самых успешных клубов Первой лиги в скором времени может получить усиление

Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро
Футбол | 29 июня 2026, 10:15 5
Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро
Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро

Пьер Мунгенге обошелся киевлянам в кругленькую сумму

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29.06.2026, 08:59
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 20
Бокс
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 45
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 30
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем