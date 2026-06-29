Аргентина повторила достижение трех сборных на чемпионатах мира
Подопечным Лионеля Скалоне удалось дважды в одном матче забить прямыми ударами со штрафных
В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сборной Аргентины в игре против сборной Иордании удалось дважды забить прямыми ударами со штрафных.
Авторами забитых мячей в составе аргентинцев стали Джованни Ло Чельсо и Лионель Месси.
В истории чемпионатов мира это был всего лишь четвертый подобный случай. Первыми тремя были голы со штрафных, забитые бразильцами Пеле и Гарринчей (1966, против Болгарии), югославами Драганом Джаичем и Иваном Облаком (1974, против Заира) и японцами Кейсуке Хондой и Ясухито Эндо (2010, против Дании).
Сборные, которым удавалось забить два гола прямыми ударами со штрафных в одном матче чемпионата мира
- Аргентина – 2026, против Иордании: Джованни Ло Чельсо и Лионель Месси
- Япония – 2010, против Дании: Кейсуке Хонда и Ясухито Эндо
- Югославия – 1974, против Заира: Драган Джаич и Иван Облак
- Бразилия – 1966, против Болгарии: Пеле и Гарринча
🌟 HISTORY MADE!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 29, 2026
🇦🇷 Argentina becomes only the FOURTH team EVER to score TWO direct free-kick goals in a single World Cup match!
👊 The legends before them:
1️⃣ 🇧🇷 Brazil: Pelé & Garrincha vs Bulgaria 🇧🇬 (12.07.1966)
2️⃣ 🇷🇸 Yugoslavia: Dragan Džajić & Ivan Oblak vs Zaire 🇨🇩… pic.twitter.com/zsorULENx4
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