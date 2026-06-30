Контракт на 4 года. Тренер сборной Шотландии сказал, почему ушел сам

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк перед ЧМ-2026 подписал контракт на 4 года, однако решил сам покинуть команду, которая не сумела выйти из группы.

«Подписать контракт до старта чемпионата мира было попыткой дать игрокам уверенность, что мы продолжим работу дальше. Но я для себя сразу решил, что если мы не выйдем из группы, то будет хорошее время уйти со своей должности. Это справедливо».

«Я хотел выйти в плей-офф, но не добился этого. Поэтому мне легко далось решение подать в отставку», – сказал Кларк.

Шотландия проиграла Бразилии и Марокко, а трех очков с Гаити не хватило для выхода в плей-офф.