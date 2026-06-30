Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт на 4 года. Тренер сборной Шотландии сказал, почему ушел сам
Чемпионат мира
30 июня 2026, 15:29 | Обновлено 30 июня 2026, 15:42
174
2

Контракт на 4 года. Тренер сборной Шотландии сказал, почему ушел сам

Кларк покинул сборную без компенсации

30 июня 2026, 15:29 | Обновлено 30 июня 2026, 15:42
174
2 Comments
Контракт на 4 года. Тренер сборной Шотландии сказал, почему ушел сам
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Кларк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк перед ЧМ-2026 подписал контракт на 4 года, однако решил сам покинуть команду, которая не сумела выйти из группы.

«Подписать контракт до старта чемпионата мира было попыткой дать игрокам уверенность, что мы продолжим работу дальше. Но я для себя сразу решил, что если мы не выйдем из группы, то будет хорошее время уйти со своей должности. Это справедливо».

«Я хотел выйти в плей-офф, но не добился этого. Поэтому мне легко далось решение подать в отставку», – сказал Кларк.

Шотландия проиграла Бразилии и Марокко, а трех очков с Гаити не хватило для выхода в плей-офф.

По теме:
Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Домашний стадион как крепость. Мексика держит уникальный рекорд ЧМ
Франция – Швеция. Текстовая трансляция матча
Стив Кларк сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Бокс | 30 июня 2026, 07:35 5
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры

Украинец может провести поединок против Джона Джонса

ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем
Футбол | 30 июня 2026, 14:04 1
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем

Ян Зоммер покинул команду

Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30.06.2026, 02:32
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Футбол | 30.06.2026, 07:49
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30.06.2026, 05:45
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Цей тренер з яйцями. Після ЧС поїхав на батьківщщину, а не в Іспанію
Ответить
0
Ребров читай уважно,  яким має бути тренер 
Ответить
0
Популярные новости
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 25
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем