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Чемпионат мира
28 июня 2026, 13:39 |
1405
0

ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера

Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии

28 июня 2026, 13:39 |
1405
0
ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк
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Шотланский специалист Стив Кларк официально покинул пост национальной сборной Шотландии после вылета команды с чемпионата мира 2026. Об этом пишет пресс-служба Футбольной ассоциации.

В ночь с 27 на 28 июня сборная Шотландии вылетела из чемпионата мира-2026, упустив шансы выйти в 1/16 финала с третьего места в группе. После этого Кларк решил покинуть свой пост.

62-летний Кларк возглавлял сборную Шотландии с 2019 года. За это время он провел с командой 81 матч, в которых одержал 36 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 29 поражений.

Кларк вывел сборную Шотландии на чемпионат мира впервые с 1998 года. В 3 матчах группового этапа Мундиаля команда набрала 3 очка.

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Олег Вахоцкий Источник
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