ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 остался без главного тренера
Стив Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии
Шотланский специалист Стив Кларк официально покинул пост национальной сборной Шотландии после вылета команды с чемпионата мира 2026. Об этом пишет пресс-служба Футбольной ассоциации.
В ночь с 27 на 28 июня сборная Шотландии вылетела из чемпионата мира-2026, упустив шансы выйти в 1/16 финала с третьего места в группе. После этого Кларк решил покинуть свой пост.
62-летний Кларк возглавлял сборную Шотландии с 2019 года. За это время он провел с командой 81 матч, в которых одержал 36 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 29 поражений.
Кларк вывел сборную Шотландии на чемпионат мира впервые с 1998 года. В 3 матчах группового этапа Мундиаля команда набрала 3 очка.
Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
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