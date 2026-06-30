РОНАЛДО: «Он – один из лучших футболистов в истории и меняет игру»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо похвалил лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Лионель Месси — один из величайших футболистов в истории футбола, он до сих пор оказывает огромное влияние и меняет ход игры», — сказал Роналдо.

Месси проводит выдающийся чемпионат мира – в трех матчах группового этапа аргентинец сыграл три матча и забил шесть голов.

Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио высказался о выступлениях 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.