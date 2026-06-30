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  4. РОНАЛДО: «Он – один из лучших футболистов в истории и меняет игру»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 00:22 |
889
0

РОНАЛДО: «Он – один из лучших футболистов в истории и меняет игру»

Бразилец похвалил Месси

30 июня 2026, 00:22 |
889
0
РОНАЛДО: «Он – один из лучших футболистов в истории и меняет игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо похвалил лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Лионель Месси — один из величайших футболистов в истории футбола, он до сих пор оказывает огромное влияние и меняет ход игры», — сказал Роналдо.

Месси проводит выдающийся чемпионат мира – в трех матчах группового этапа аргентинец сыграл три матча и забил шесть голов.

Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио высказался о выступлениях 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.

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Лионель Месси Роналдо сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
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