Чемпионат мира30 июня 2026, 00:22 |
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РОНАЛДО: «Он – один из лучших футболистов в истории и меняет игру»
Бразилец похвалил Месси
30 июня 2026, 00:22 |
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо похвалил лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Лионель Месси — один из величайших футболистов в истории футбола, он до сих пор оказывает огромное влияние и меняет ход игры», — сказал Роналдо.
Месси проводит выдающийся чемпионат мира – в трех матчах группового этапа аргентинец сыграл три матча и забил шесть голов.
Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио высказался о выступлениях 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.
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