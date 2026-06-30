Полесье может покинуть украинец, который не входит в планы Ротаня

Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня и может продолжить карьеру в составе другого клуба Премьер-лиги.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Колос» и его главный тренер Руслан Костышин, который намерен укрепить центр обороны перед стартом чемпионата Украины.

Бескоровайный не попал в список игроков, которые отправились на тренировочные сборы в Австрию, где «волки» проведут подготовку к матчам второго раунда Лиги конференций.

Ожидается, что у клуба из Ковалевки не возникнет проблем с подписанием защитника, однако на данный момент неизвестными остаются условия потенциального перехода.

В прошлом сезоне Бескоровайный провел 25 матчей в аренде за азербайджанский «Сумгаит», в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.