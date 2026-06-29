Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинец выбрал новый клуб в Болгарии
Другие новости
29 июня 2026, 09:33 |
496
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинец выбрал новый клуб в Болгарии

Иван Брикнер будет играть в «Черноморце» после «Фратрии»

29 июня 2026, 09:33 |
496
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинец выбрал новый клуб в Болгарии
ФК Черноморец Бургас. Иван Брикнер (слева)
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

32-летний украинский полузащитник Иван Брикнер сменил команду в Болгарии перед стартом сезона 2026/27.

Брикнер после одного сезона в клубе «Фратрия» Варна перебрался в «Черноморец» из Бургаса. Подробности контракта Ивана с «Черноморцем» на данный момент неизвестны.

На протяжении прошлого сезона Брикнер отыграл 30 матчей в составе «Фратрии», в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Новый клуб Ивана выступает во второй по силе лиге Болгарии и ставит перед собой цель вернуться в элиту.

За свою карьеру Брикнер успел поиграть в чемпионатах Польши и Казахстана. На территории Украины полузащитник защищал цвета «Олимпика», «Сум», «Руха» и «Львова».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ отпустил полузащитника
Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро
Стопами Доннаррумы. ПСЖ подпишет вратаря с Милана
Иван Брикнер чемпионат Болгарии по футболу трансферы Фратрия Варна украинцы за границей
Андрей Витренко Источник: Facebook
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 7
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29 июня 2026, 10:25 4
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро

«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка

Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 28.06.2026, 16:02
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Футбол | 29.06.2026, 09:55
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 45
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 5
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем