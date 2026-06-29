ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинец выбрал новый клуб в Болгарии
Иван Брикнер будет играть в «Черноморце» после «Фратрии»
32-летний украинский полузащитник Иван Брикнер сменил команду в Болгарии перед стартом сезона 2026/27.
Брикнер после одного сезона в клубе «Фратрия» Варна перебрался в «Черноморец» из Бургаса. Подробности контракта Ивана с «Черноморцем» на данный момент неизвестны.
На протяжении прошлого сезона Брикнер отыграл 30 матчей в составе «Фратрии», в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
Новый клуб Ивана выступает во второй по силе лиге Болгарии и ставит перед собой цель вернуться в элиту.
За свою карьеру Брикнер успел поиграть в чемпионатах Польши и Казахстана. На территории Украины полузащитник защищал цвета «Олимпика», «Сум», «Руха» и «Львова».
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