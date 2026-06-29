ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил чемпионат за границей. Пошел на повышение
Артем Гаржа стал игроком чешского клуба «Теплице»
19-летний украинский полузащитник Артем Гаржа официально стал новым игроком чешского клуба «Теплице».
Талант Артема убедил руководство чешского клуба подписать с ним долгосрочный контракт.
Гаржа присоединится к «Теплице» только через два месяца, так как ему необходимо доиграть определенный период в латвийском клубе «Даугавпилс».
Чемпионат Латвии проходит по системе «весна-осень», поэтому Артем примерит футболку «Теплице» только перед стартом нового сезона в Чехии.
«Я очень счастлив стать частью «Теплице». Это клуб с традициями и четким видением. Я хочу продолжать работать над собой, помогать команде и показать болельщикам, на что я способен», – сказал Гаржа.
Гаржа дебютировал за основную команду «Даугавпилса» зимой 2024 года. На счету украинца 35 сыгранных поединков в латвийском клубе, пять голов и три результативные передачи.
✍️ HOTOVO.— FK Teplice (@FK_Teplice) June 13, 2026
FK Teplice získal ukrajinského ofenzivního záložníka Artema Garzhu. 🇺🇦💛💙
19letý talent přichází z lotyšského BFC Daugavpils, kde v jarní části sezóny zaznamenal 5 gólů a 3 asistence.
👉 Více informací: https://t.co/SdNt3fNto2#FKTeplice #ChanceLiga #Přestupy pic.twitter.com/AO4HvFPAX6
💛💙 Co myslíte, sluší mu to?— FK Teplice (@FK_Teplice) June 13, 2026
Artem Garzha poprvé v teplických barvách. A za nás? Sedí mu to perfektně. 😎
👇 Přivítejte novou posilu v komentářích. pic.twitter.com/EbiC9xJM1v
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