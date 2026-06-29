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29 июня 2026, 07:27 | Обновлено 29 июня 2026, 08:03
1165
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил чемпионат за границей. Пошел на повышение

Артем Гаржа стал игроком чешского клуба «Теплице»

29 июня 2026, 07:27 | Обновлено 29 июня 2026, 08:03
1165
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил чемпионат за границей. Пошел на повышение
ФК Теплице. Артем Гаржа
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19-летний украинский полузащитник Артем Гаржа официально стал новым игроком чешского клуба «Теплице».

Талант Артема убедил руководство чешского клуба подписать с ним долгосрочный контракт.

Гаржа присоединится к «Теплице» только через два месяца, так как ему необходимо доиграть определенный период в латвийском клубе «Даугавпилс».

Чемпионат Латвии проходит по системе «весна-осень», поэтому Артем примерит футболку «Теплице» только перед стартом нового сезона в Чехии.

«Я очень счастлив стать частью «Теплице». Это клуб с традициями и четким видением. Я хочу продолжать работать над собой, помогать команде и показать болельщикам, на что я способен», – сказал Гаржа.

Гаржа дебютировал за основную команду «Даугавпилса» зимой 2024 года. На счету украинца 35 сыгранных поединков в латвийском клубе, пять голов и три результативные передачи.

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Теплице трансферы чемпионат Чехии по футболу чемпионат Латвии по футболу Даугавпилс украинцы за границей
Андрей Витренко Источник
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