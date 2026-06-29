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  4. СВИТОЛИНА: В теннисе все сводится к адаптации. Условия одинаковые для всех
Уимблдон
29 июня 2026, 07:46 |
263
0

СВИТОЛИНА: В теннисе все сводится к адаптации. Условия одинаковые для всех

Пресс-конференция Элины перед стартом на Уимблдоне-2026

29 июня 2026, 07:46 |
263
0
СВИТОЛИНА: В теннисе все сводится к адаптации. Условия одинаковые для всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию перед стартом на Уимблдонском турнире 2026:

– Элина, добро пожаловать обратно на Уимблдон. Как прошла подготовка к травяному сезону и адаптация к этим кортам?

– Думаю, это была моя самая длинная подготовка на траве за последние годы. Я начала сезон в Берлине, тогда как раньше обычно стартовала только за неделю до Уимблдона, в Бад-Хомбург. В этот раз у меня было чуть больше времени. Я чувствую себя довольно хорошо. Стараюсь использовать опыт прошлых лет, понять, какие элементы могу применить в матчах, и быть максимально готовой.

– Что для вас лучше перед турниром Grand Slam на траве: неделя отдыха или еще один турнир?

– На траве я бы предпочла сыграть как можно больше матчей. Это сложное покрытие. Переход с грунта очень быстрый: там корты медленные, а здесь все происходит намного быстрее. Нужно провести на траве время, поработать над конкретными вещами, которые требуются именно на этом покрытии, и быть готовой использовать их в матче. Поэтому чем больше матчей перед Уимблдоном, тем лучше.

– Как проходят тренировки на Уимблдоне? Как вам корты и погодные условия в этом году?

– Мне кажется, корты немного отличаются. Не знаю, отличаются ли они от прошлых лет или просто в Германии трава была другой. Но тренировки проходят нормально, чувствую себя хорошо. Сейчас нужно адаптироваться еще и к резкой смене погоды: недавно было очень жарко, теперь стало прохладнее. В теннисе все всегда сводится к адаптации. Условия одинаковые для всех, и нужно быть тем, кто лучше всех к ним приспособится.

– То есть трава здесь отличается от травы в Германии?

– Да, отличается.

– Многие отмечают вашу физическую форму. Вы делали что-то особенное в подготовке? Чувствуете себя сильнее сейчас? И отличается ли физическая работа для грунта и травы?

– Да, работа стала другой. Много лет у меня был один фитнес-тренер, а год назад я его сменила. Поэтому сейчас подход полностью отличается. Я хорошо чувствую себя на корте – на харде, грунте и траве. Посмотрим, как все будет здесь, но пока все в порядке.

Я довольна своим телом, довольна тем, что стала более взрывной. Это то, что я всегда хотела улучшить. Конечно, еще есть куда расти. Но когда хорошо играешь, это такая приятная проблема: не всегда хватает времени, чтобы работать над отдельными вещами, потому что турниры идут один за другим. Пока уверенность в моей игре и работа, которую я делаю, дают результат.

– То есть сейчас вы чувствуете себя очень сильной?

– Да, чувствую себя довольно хорошо [смеется].

– Есть ли что-то, что вам особенно нравится делать на Уимблдоне или в Лондоне вне корта?

– Я много времени проводила в Лондоне, потому что мой тренер отсюда. У меня здесь есть много любимых мест. Мне нравится гулять, ходить в парки, особенно когда хорошая погода. Лондон – один из самых приятных городов, где можно находиться. У меня здесь также живет много друзей. Так что вариантов много. Но, конечно, перед матчами и перед стартом турнира мне нужно беречь себя и отдыхать.

В первом раунде Уимблдона Свитолина сыграет против украинки Дарьи Снигур. Встреча состоится 30 июня и начнется не ранее 16:30 по Киеву.

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Элина Свитолина пресс-конференция Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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