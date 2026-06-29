ФОТО. Англия готовит себе авиаад на ЧМ-2026. Все ради финала

Сборная Англии может столкнуться с очень сложной логистикой, если дойдет до финала чемпионата мира-2026.

Как сообщает The Times, Футбольная ассоциация Англии планирует после каждого матча плей-офф возвращать команду на базу в Канзас-Сити. Из-за этого потенциальный путь англичан к финалу может превратиться в настоящий авиамарафон.

По информации источника, если команда Томаса Тухеля выйдет в финал, ей придется провести почти 24 часа в воздухе. Всего маршрут может включать девять перелетов, около 9200 миль и пять матчей за 19 дней.

Первым испытанием для Англии станет матч 1/16 финала против ДР Конго в Атланте. После него команда, в случае победы, должна вернуться в Канзас-Сити, а затем отправиться в Мехико на следующий поединок.

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Отдельное внимание в Англии уделяют возможному матчу в Мехико из-за высоты над уровнем моря. Именно поэтому команда не хочет прилетать туда слишком рано, ведь спортивные ученые считают период между третьим и девятым днем после прибытия самым сложным для организма.

Несмотря на тяжелый график, Тухель не видит в этом большой проблемы. После победы над Панамой тренер заявил, что его команде нравится играть в таком ритме.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн также поддержал эту мысль, отметив, что плотный календарь может помочь команде войти в нужный игровой ритм.