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  4. Игрок Челси и сборной Франции согласился перейти в Ман Сити
Англия
29 июня 2026, 13:47 |
1029
0

Игрок Челси и сборной Франции согласился перейти в Ман Сити

Мало Гюсто готов сменить клубную прописку

29 июня 2026, 13:47 |
1029
0
Игрок Челси и сборной Франции согласился перейти в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к французскому правому защитнику лондонского «Челси» Мало Гюсто, сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, 23-летний футболист дал согласие на переход. Теперь игрок ожидает исхода переговоров между клубами. Отмечается, что договориться о переходе для «горожан» будет нелегко.

В частности, Гюсто был заинтересован в воссоединении с бывшим главным тренером «синих» Энцо Мареской.

В сезоне 2025/26 Мало Гюсто провёл 49 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет Элиота Андерсона.

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Дмитрий Вус Источник: Footmercato
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