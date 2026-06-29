Игрок Челси и сборной Франции согласился перейти в Ман Сити
Мало Гюсто готов сменить клубную прописку
«Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к французскому правому защитнику лондонского «Челси» Мало Гюсто, сообщает издание Foot Mercato.
По информации источника, 23-летний футболист дал согласие на переход. Теперь игрок ожидает исхода переговоров между клубами. Отмечается, что договориться о переходе для «горожан» будет нелегко.
В частности, Гюсто был заинтересован в воссоединении с бывшим главным тренером «синих» Энцо Мареской.
В сезоне 2025/26 Мало Гюсто провёл 49 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет Элиота Андерсона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гуцуляк покинул житомирское «Полесье» и получит статус свободного агента
Украинец решил перейти в «Трабзонспор»