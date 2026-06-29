Игрок Челси и сборной Франции согласился перейти в Ман Сити

«Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к французскому правому защитнику лондонского «Челси» Мало Гюсто, сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, 23-летний футболист дал согласие на переход. Теперь игрок ожидает исхода переговоров между клубами. Отмечается, что договориться о переходе для «горожан» будет нелегко.

В частности, Гюсто был заинтересован в воссоединении с бывшим главным тренером «синих» Энцо Мареской.

В сезоне 2025/26 Мало Гюсто провёл 49 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет Элиота Андерсона.