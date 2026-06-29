Стивен ЭУШТАКИУ: «Я считаю, что мы отлично поработали»
Полузащитник сборной Канады прокомментировал победу над ЮАР
Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу прокомментировал победу над национальной сборной Южной Африки (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:
«Мы приложили немало усилий, чтобы одержать эту победу. Мы очень хотели подарить эту победу всем канадцам. Мы просто не переставали верить и продолжали бороться. Это был невероятный гол, но когда я пробивал, мне показалось, будто все пробивали вместе со мной. Каждый приложил немного силы, и мяч влетел в сетку, поэтому я очень счастлив.
Мы постараемся показать Марокко и Нидерландам, с которыми можем сыграть в 1/8 финала, нашу игру и дать им понять, что если они пройдут дальше, то столкнутся с самым сложным матчем на этом чемпионате мира. Я считаю, что мы отлично поработали, и на следующей неделе нас ждет невероятный матч».
В матче с ЮАР Стивен Эуштакиу забил победный гол в добавленное время и был признан лучшим игроком встречи.
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