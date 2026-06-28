В Реале приняли решение по будущему Эндрика

Будущее Эндрика в «Реале» решено задолго до начала нового чемпионата. После второй половины прошлого сезона, проведенной в аренде в «Лионе», бразильский нападающий, как ожидается, останется на «Сантьяго Бернабеу» и будет бороться за место в составе под руководством Жозе Моуриньо.

Несмотря на предположения о том, что еще один временный переход мог бы помочь его развитию, «Реал» не намерен снова отправлять 19-летнего игрока в аренду. Вместо этого клуб считает, что пришло время Эндрику закрепиться в основном составе.

За полгода в «Лионе» бразилец провел в чемпионате и Кубке 19 матчей (семь голов и восемь ассистов). Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.