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Испания
28 июня 2026, 22:19 | Обновлено 28 июня 2026, 22:20
1231
0

В Реале приняли решение по будущему Эндрика

Эндрик останется в «Реале»

28 июня 2026, 22:19 | Обновлено 28 июня 2026, 22:20
1231
0
В Реале приняли решение по будущему Эндрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик
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Будущее Эндрика в «Реале» решено задолго до начала нового чемпионата. После второй половины прошлого сезона, проведенной в аренде в «Лионе», бразильский нападающий, как ожидается, останется на «Сантьяго Бернабеу» и будет бороться за место в составе под руководством Жозе Моуриньо.

Несмотря на предположения о том, что еще один временный переход мог бы помочь его развитию, «Реал» не намерен снова отправлять 19-летнего игрока в аренду. Вместо этого клуб считает, что пришло время Эндрику закрепиться в основном составе.

За полгода в «Лионе» бразилец провел в чемпионате и Кубке 19 матчей (семь голов и восемь ассистов). Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.

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Эндрик Реал Мадрид Лион Жозе Моуриньо трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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