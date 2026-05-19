  4. «Спасибо, Боже, ты прекрасен». Реакция форварда Реала на вызов на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 мая 2026, 12:52 | Обновлено 19 мая 2026, 13:03
«Спасибо, Боже, ты прекрасен». Реакция форварда Реала на вызов на ЧМ-2026

Эндрик – на седьмом небе от счастья

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Форвард мадридского «Реала» Эндрик попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 и поедет на свой первый мундиаль.

По этому поводу молодой нападающий отреагировал на вызов в команду от главного тренера Карло Анчелотти, поблагодарив Бога.

«Спасибо, Боже, ты прекрасен! Мой первый чемпионат мира с величайшей сборной в мире. Я могу только благодарить Бога за этот момент.

Теперь настало время представлять нашу страну! Давайте вместе всегда выкладываться на максимум», – написал Эндрик.

За сборную Бразилии Эндрик дебютировал в 2023 году в квалификации к ЧМ-2026. На счету нападающего 15 матчей за национальную команду, три гола и два ассиста.

Андрей Витренко
