«Спасибо, Боже, ты прекрасен». Реакция форварда Реала на вызов на ЧМ-2026
Эндрик – на седьмом небе от счастья
Форвард мадридского «Реала» Эндрик попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 и поедет на свой первый мундиаль.
По этому поводу молодой нападающий отреагировал на вызов в команду от главного тренера Карло Анчелотти, поблагодарив Бога.
«Спасибо, Боже, ты прекрасен! Мой первый чемпионат мира с величайшей сборной в мире. Я могу только благодарить Бога за этот момент.
Теперь настало время представлять нашу страну! Давайте вместе всегда выкладываться на максимум», – написал Эндрик.
За сборную Бразилии Эндрик дебютировал в 2023 году в квалификации к ЧМ-2026. На счету нападающего 15 матчей за национальную команду, три гола и два ассиста.
Obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso, a minha primeira Copa Do Mundo com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento, agora é representar a NOSSA NAÇÃO, VAMOS COM TUDO JUNTOS SEMPRE! @CBF_Futebol 🇧🇷 pic.twitter.com/qa7Fowq1TX— Endrick (@Endrick) May 18, 2026
