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  4. Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Франция
30 июня 2026, 09:32 |
8561
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Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»

30 июня 2026, 09:32 |
8561
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Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Украинский нападающий Роман Яремчук не продолжит карьеру во французском «Лионе».

По информации французских СМИ, руководство клуба не намерено активировать опцию выкупа 30-летнего форварда, права на которого принадлежат греческому «Олимпиакосу». Таким образом, по окончании срока аренды украинец вернется в свой клуб.

Во второй половине прошлого сезона Яремчук провел за «Лион» 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми голами и одной результативной передачей.

Контракт украинского нападающего с «Олимпиакосом» действует до лета 2028 года, поэтому именно греческий клуб будет решать дальнейшую судьбу футболиста.

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трансферы Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Людоньки! Чи є якась інформація щодо Луніна? Чи прийнято остаточне рішення? Чи зробило керівництво резонансну заяву? 
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+1
То він буде в Динамо чи тільки там тренувався?
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-1
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