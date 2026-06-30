Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»
Украинский нападающий Роман Яремчук не продолжит карьеру во французском «Лионе».
По информации французских СМИ, руководство клуба не намерено активировать опцию выкупа 30-летнего форварда, права на которого принадлежат греческому «Олимпиакосу». Таким образом, по окончании срока аренды украинец вернется в свой клуб.
Во второй половине прошлого сезона Яремчук провел за «Лион» 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми голами и одной результативной передачей.
Контракт украинского нападающего с «Олимпиакосом» действует до лета 2028 года, поэтому именно греческий клуб будет решать дальнейшую судьбу футболиста.
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