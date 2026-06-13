Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука

Будущее украинского нападающего Романа Яремчука может остаться связанным с французским чемпионатом.

Руководство «Лиона» продолжает работать над тем, чтобы сохранить нападающего в составе команды после завершения его арендного соглашения.

Главный тренер Паулу Фонсека и спортивное руководство клуба заинтересованы в продолжении сотрудничества с украинцем. Однако переговоры с «Олимпиакосом», которому принадлежат права на игрока, продвигаются нелегко.

Греческий клуб не готов отпускать форварда менее чем за пять миллионов евро. Для «Лиона», который вынужден внимательно контролировать расходы, такая сумма пока выглядит слишком высокой.

По информации французских СМИ, одним из возможных вариантов решения ситуации может стать обмен футболистами. Стороны якобы рассматривают возможность включения в сделку одного из игроков «Лиона», что позволило бы существенно снизить финансовые расходы французского клуба.