Роберт Левандовски выбрал следующий клуб

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски после истечения срока действия контракта с каталонским грандом перешел в «Чикаго Файр».

Две недели назад поляк посетил Соединенные Штаты и город Чикаго и остался доволен предложенными условиями. Ожидается подписание контракта в начале следующей недели.

37-летний Левандовски забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи в 46 поединках за «Барселону». Он также играл в «Легии», «Зниче», «Лехе», «Боруссии» Дортмунд и «Баварии». Его максимальная трансферная стоимость оценивалась в 90 млн евро.