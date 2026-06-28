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Испания
28 июня 2026, 20:42 | Обновлено 28 июня 2026, 20:43
4331
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Роберт Левандовски выбрал следующий клуб

Роберт Левандовски будет играть в «Чикаго»

28 июня 2026, 20:42 | Обновлено 28 июня 2026, 20:43
4331
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Роберт Левандовски выбрал следующий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски после истечения срока действия контракта с каталонским грандом перешел в «Чикаго Файр».

Две недели назад поляк посетил Соединенные Штаты и город Чикаго и остался доволен предложенными условиями. Ожидается подписание контракта в начале следующей недели.

37-летний Левандовски забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи в 46 поединках за «Барселону». Он также играл в «Легии», «Зниче», «Лехе», «Боруссии» Дортмунд и «Баварии». Его максимальная трансферная стоимость оценивалась в 90 млн евро.

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Роберт Левандовски Чикаго Файр Барселона Major League Soccer (MLS) трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Ще декілька сезонів у МЛС побігає.
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