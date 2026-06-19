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Испания
19 июня 2026, 15:55 | Обновлено 19 июня 2026, 16:11
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0

Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски

Поляк выбирает новую команду

19 июня 2026, 15:55 | Обновлено 19 июня 2026, 16:11
1080
0
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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По информации СМИ, руководство Барселоны уже жалеет, что так легко отпустило форварда Роберта Левандовски свободным агентом.

Сообщается, что каталонцы рассчитывали легко найти ему замену и уже подписать нового нападающего, однако договориться по Хулиану Альваресу с Атлетико пока не удается.

В клубе считают, что можно было смело подписывать контракт с Левандовски еще на один сезон.

Интересно, что Роберт еще не нашел себе новую команду, но ранее сообщалось, что поляк близок к соглашению с клубом МЛС Чикаго Файер.

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Барселона Роберт Левандовски Ла Лига трансферы
Иван Зинченко Источник: The Touchline
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