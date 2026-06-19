Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски

По информации СМИ, руководство Барселоны уже жалеет, что так легко отпустило форварда Роберта Левандовски свободным агентом.

Сообщается, что каталонцы рассчитывали легко найти ему замену и уже подписать нового нападающего, однако договориться по Хулиану Альваресу с Атлетико пока не удается.

В клубе считают, что можно было смело подписывать контракт с Левандовски еще на один сезон.

Интересно, что Роберт еще не нашел себе новую команду, но ранее сообщалось, что поляк близок к соглашению с клубом МЛС Чикаго Файер.