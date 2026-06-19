Испания19 июня 2026, 15:55 | Обновлено 19 июня 2026, 16:11
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Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски
Поляк выбирает новую команду
19 июня 2026, 15:55 | Обновлено 19 июня 2026, 16:11
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По информации СМИ, руководство Барселоны уже жалеет, что так легко отпустило форварда Роберта Левандовски свободным агентом.
Сообщается, что каталонцы рассчитывали легко найти ему замену и уже подписать нового нападающего, однако договориться по Хулиану Альваресу с Атлетико пока не удается.
В клубе считают, что можно было смело подписывать контракт с Левандовски еще на один сезон.
Интересно, что Роберт еще не нашел себе новую команду, но ранее сообщалось, что поляк близок к соглашению с клубом МЛС Чикаго Файер.
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