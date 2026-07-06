Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это величайший футболист в истории»

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о выступлениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира.

«Роналду кричал: «Я вернулся!» после гола в ворота Узбекистана. Это замечательно. Но в матче против Колумбии он провел на поле все 90 минут, нанес лишь один удар, не забил ни одного гола, а игра завершилась со счетом 0:0.

Потом я посмотрел на Месси. Он даже не вышел в стартовом составе на матч с Иорданией. Вышел после 60-й минуты, посмотрел на штрафной и сделал то, что умеют только гении. Гол. Победа.

Еще один побитый рекорд. Семь матчей подряд на чемпионате мира с забитыми голами. В этом и заключается разница.

Одни футболисты заявляют миру, что они вернулись. Месси никуда не уходил.

Пока другие заняты громкими заявлениями, Месси продолжает творить историю. В 39 лет он выходит на поле так, будто это обычная тренировка. Штрафные, рекорды, трофеи, голы – для него это обычный рабочий день.

Величию не нужен микрофон. Величайший футболист в истории носит десятый номер в сборной Аргентины», – сказал Ибрагимович.