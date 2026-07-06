Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это величайший футболист в истории»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 00:32 |
1158
2

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это величайший футболист в истории»

Швед – о Лионеле Месси

06 июля 2026, 00:32 |
1158
2 Comments
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это величайший футболист в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о выступлениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира.

«Роналду кричал: «Я вернулся!» после гола в ворота Узбекистана. Это замечательно. Но в матче против Колумбии он провел на поле все 90 минут, нанес лишь один удар, не забил ни одного гола, а игра завершилась со счетом 0:0.

Потом я посмотрел на Месси. Он даже не вышел в стартовом составе на матч с Иорданией. Вышел после 60-й минуты, посмотрел на штрафной и сделал то, что умеют только гении. Гол. Победа.

Еще один побитый рекорд. Семь матчей подряд на чемпионате мира с забитыми голами. В этом и заключается разница.

Одни футболисты заявляют миру, что они вернулись. Месси никуда не уходил.

Пока другие заняты громкими заявлениями, Месси продолжает творить историю. В 39 лет он выходит на поле так, будто это обычная тренировка. Штрафные, рекорды, трофеи, голы – для него это обычный рабочий день.

Величию не нужен микрофон. Величайший футболист в истории носит десятый номер в сборной Аргентины», – сказал Ибрагимович.

По теме:
РОНАЛДУ: «Я уже не тот игрок, что был раньше, но продолжаю забивать»
«У нас есть Салах и 26 Месси». В сборной Египта сделали странное заявление
Криштиану Роналду объявил о своем решении. Конец истории
Златан Ибрагимович Лионель Месси Криштиану Роналду сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Футбол | 05 июля 2026, 06:25 7
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала

Французы переиграли Парагвай со счетом 1:0 и сыграют со сборной Марокко

У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Бокс | 05 июля 2026, 08:55 0
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику

Промоутер Шелли Финкель заявил, что американец примет бой с украинцем

Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Теннис | 05.07.2026, 21:05
Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10
Футбол | 06.07.2026, 01:15
ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10
ВИДЕО. Гол престижа. Неймар реализовал пенальти в ворота Норвегии на 90+10
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Бокс | 05.07.2026, 08:08
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Роналду все ж на 2 роки старший. І багато в чому за статистикою він перевершує Мессі. Я погоджусь, що Мессі перший, але різниця не дуже значна. Ці два гравці цілком співвимірні. З 8 мячів Мессі, десь два йому дістались не зовсім заслужено. Тому за мячами десь 6-5 повинно бути як на мене. Але Мессі виграв чемпіонат світу. Тому все ж більше аргументів за нього. 
Ответить
0
Теперь понятно почему этот тип ныл про незасчитанный гол в ворота Португалии.
Ответить
-2
Популярные новости
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов
04.07.2026, 04:31
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем