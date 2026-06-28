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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Через месяц я стану президентом Америки»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 19:38 |
1111
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Через месяц я стану президентом Америки»

Златан Ибрагимович пошутил о карьерном росте

28 июня 2026, 19:38 |
1111
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Через месяц я стану президентом Америки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Экс-футболист Златан Ибрагимович радует зрителей Fox в качестве аналитика чемпионата мира, и если все пойдет по его плану, он окажется на гораздо более престижной должности.

«Стать ведущим? Я и есть ведущий», – сказал Златан во время шоу. «Сначала я стал сотрудником месяца, проработав одну неделю. Через две недели я стал ведущим. Так что теперь это моё шоу. Через месяц я стану президентом Америки», – провозгласил он.

Легендарный шведский нападающий играл за «Ювентус», «Интер Милан», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», прежде чем перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS.

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Златан Ибрагимович ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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