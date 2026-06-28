Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Через месяц я стану президентом Америки»

Экс-футболист Златан Ибрагимович радует зрителей Fox в качестве аналитика чемпионата мира, и если все пойдет по его плану, он окажется на гораздо более престижной должности.

«Стать ведущим? Я и есть ведущий», – сказал Златан во время шоу. «Сначала я стал сотрудником месяца, проработав одну неделю. Через две недели я стал ведущим. Так что теперь это моё шоу. Через месяц я стану президентом Америки», – провозгласил он.

Легендарный шведский нападающий играл за «Ювентус», «Интер Милан», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», прежде чем перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS.