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Чемпионат мира
11 июня 2026, 23:11 | Обновлено 11 июня 2026, 23:14
912
0

ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»

Златан Ибрагимович сравнил болельщиков в Америке и Европе

11 июня 2026, 23:11 | Обновлено 11 июня 2026, 23:14
912
0
ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Златан Ибрагимович без прикрас высказался о различиях между американской и европейской футбольной культурой.

«Когда я играл здесь с «Гэлакси», когда мы проиграли, я вышел со стадиона и увидел, как болельщики смеются, едят тако, ждут у машины», – сказал Златан. «В Европе, если ты проигрываешь матч, болельщики не ждут у машины, они ждут у тебя дома. И уж точно не с тако в руках. Это совершенно другое дело».

«Когда мы играли на выезде в Марселе, на поле бросали ножи. Мы забили и праздновали у углового флажка, рядом с болельщиками. Я увидел, что в нас бросили нож. Я сказал своим товарищам по команде, что следующий гол мы будем праздновать в центре поля. Я хотел остаться в живых», – добавил экс-футболист.

Чемпионат мира 2026 года стартовал вечером в четверг матчем Мексика – ЮАР.

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Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Марсель ПСЖ
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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