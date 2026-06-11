ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»

Златан Ибрагимович без прикрас высказался о различиях между американской и европейской футбольной культурой.

«Когда я играл здесь с «Гэлакси», когда мы проиграли, я вышел со стадиона и увидел, как болельщики смеются, едят тако, ждут у машины», – сказал Златан. «В Европе, если ты проигрываешь матч, болельщики не ждут у машины, они ждут у тебя дома. И уж точно не с тако в руках. Это совершенно другое дело».

«Когда мы играли на выезде в Марселе, на поле бросали ножи. Мы забили и праздновали у углового флажка, рядом с болельщиками. Я увидел, что в нас бросили нож. Я сказал своим товарищам по команде, что следующий гол мы будем праздновать в центре поля. Я хотел остаться в живых», – добавил экс-футболист.

Чемпионат мира 2026 года стартовал вечером в четверг матчем Мексика – ЮАР.