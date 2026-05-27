Аллегри с Ибрагимовичем подрались в ресторане
Конфликты в руководстве «Милана» наверняка косвенно отразились и на результатах команды
«Милан» провалил сезон в Серии А и остался без Лиги чемпионов в последнем туре в том числе и из-за разлада в руководстве.
«Милан» был разделен на фракции, и, хотя результаты были хорошими, «пыль заметали под ковер», но затем старые разногласия всплывали при первой же возможности», – написала журналистка Моника Коломбо.
Главный тренер Массимилиано Аллегри не ладил с советником Златаном Ибрагимовичем, который давал Юссуфу Фофана и Рафаэлу Леау тактические советы, отличающиеся от рекомендаций тренера на тренировках.
В итоге Аллегри с Ибрагимовичем сцепились в ресторане в присутствии других руководителей, Игли Таре и Джорджо Фурлани, который едва их разняли. По итогам сезона все топ-фигуры «Милана» ушли в отставку, остался только Ибрагимович.
