  4. Аллегри с Ибрагимовичем подрались в ресторане
27 мая 2026, 21:23 | Обновлено 27 мая 2026, 21:29
Аллегри с Ибрагимовичем подрались в ресторане

Конфликты в руководстве «Милана» наверняка косвенно отразились и на результатах команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

«Милан» провалил сезон в Серии А и остался без Лиги чемпионов в последнем туре в том числе и из-за разлада в руководстве.

«Милан» был разделен на фракции, и, хотя результаты были хорошими, «пыль заметали под ковер», но затем старые разногласия всплывали при первой же возможности», – написала журналистка Моника Коломбо.

Главный тренер Массимилиано Аллегри не ладил с советником Златаном Ибрагимовичем, который давал Юссуфу Фофана и Рафаэлу Леау тактические советы, отличающиеся от рекомендаций тренера на тренировках.

В итоге Аллегри с Ибрагимовичем сцепились в ресторане в присутствии других руководителей, Игли Таре и Джорджо Фурлани, который едва их разняли. По итогам сезона все топ-фигуры «Милана» ушли в отставку, остался только Ибрагимович.

