Ибрагимович выбрал нового тренера для Милана
Хави возглавляет список кандидатов на замену Массимилиано Аллегри
Легенда «Барселоны» Хави, как ожидается, вернется к тренерской работе в Италии, возглавив гранд Серии А, – «Милан». По данным Corriere dello Sport, Хави лидирует в списке кандидатов на замену Массимилиано Аллегри, и его кандидатуру рекомендовал клубу советник Златан Ибрагимович.
Хави оставался без работы с момента ухода из «Барселоны», но с тех пор его связывали с несколькими высокопоставленными должностями, в последнее время – в «Челси». «Синие» назначили Хаби Алонсо своим новым тренером, но, похоже, у Хави все еще есть шанс в ближайшее время вернуться к тренерской работе в Италии.
46-летний экс-футболист «Барселоны» возглавлял «Аль-Садд» и «сине-гранатовых», но уже два года не работает.
