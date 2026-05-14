  4. Массимилиано Аллегри хочет уйти из Милана из-за Златана Ибрагимовича
14 мая 2026, 19:34 | Обновлено 14 мая 2026, 19:35
Массимилиано Аллегри хочет уйти из Милана из-за Златана Ибрагимовича

Массимилиано Аллегри готов покинуть команду по окончании сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри готов покинуть команду по окончании сезона после полного разрыва отношений с советником клуба Златаном Ибрагимовичем. Несмотря на возвращение на «Сан-Сиро» с большими амбициями в 2025 году, опытный тренер, как говорят, истощен внутренними разногласиями в руководстве и тревожным спадом формы команды.

Внутренние разногласия в «Милане» достигли критической точки, и главный тренер Аллегри все больше изолируется в токсичной атмосфере «все против всех». Напряженность между Аллегри и Ибрагимовичем вспыхнула после поражения от «Наполи» в начале апреля. «Россонери» одержали всего одну победу в последних шести матчах, что ставит под серьезную угрозу квалификацию в Лигу чемпионов.

Сообщается, что Аллегри расстроен предполагаемым вмешательством Ибрагимовича, которое заключается в прямых телефонных звонках таким звездным игрокам, как Рафаэл Леау и Юссуф Фофана, с просьбой дать тактические советы. Кроме того, тренер недоволен отсутствием прозрачности в отношении трансферной стратегии клуба. После того, как в январе ему сообщили о нехватке средств, руководство внезапно одобрило переход Жана-Филиппа Матета за 30 миллионов евро.

Массимилиано Аллегри Златан Ибрагимович Милан Рафаэл Леау Юссуф Фофана Жан-Филипп Матета Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
