Аллегри объяснил сенсационное поражение Милана в чемпионате Италии

11 мая 2026, 08:17
Один из самых именитых клубов Серии А ухудшил свои шансы в борьбе за выход в Лигу чемпионов

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимиллиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Массимиллиано Аллегри ответил на вопросы журналистов после сенсационного поражения в матче чемпионата Италии против «Аталанты» (2:3).

– Нет смысла говорить о том, что уже произошло; мы ничего не можем изменить. Нам просто нужно хорошо поработать на этой неделе и сосредоточиться на матче с «Дженоа», который может стать решающим для Лиги чемпионов.

Мы провели неплохие 10 минут, а потом пропустили гол. Теперь мы пропускаем при первой же возможности и это создает определенные проблемы. При счете 0:3 мы отреагировали и снова начали забивать.

Постараемся разобраться, даже если сейчас не самый подходящий момент. Теперь нас ждет матч с «Дженоа». Мы знаем, что это сложно, но мы должны подготовиться

– «Милан», в отличие от «Ювентуса» и «Ромы», испытывает трудности на первом же неудачном отрезке. Ваше будущее по-прежнему в ваших руках. Беспокоит ли вас этот аспект?

– Естественно, никто не мог представить себе этот сложный период. На протяжении всего сезона я думал, что будут трудности, поэтому мы должны встретить их с большим чувством ответственности.

Теперь у нас важный матч в Генуе, против команды, которая всегда показывала отличные результаты на домашней арене. Мы должны подготовиться, с огромным желанием одержать эту победу, которой нам так долго не хватало.

– Как помочь Леау стать лучше? Очевидно, что он не обретает душевного покоя:

– Я не думаю, что сейчас есть проблемы с Леау, Нкунку, Габбиа или Меньяном. Приоритет сейчас – вся команда. У Рафы были шансы забить. Сейчас непростое время, он важный игрок, но в воскресенье будет дисквалифицирован. Нам нужно усердно работать и подготовиться к матчу с «Дженоа».

– «Милан» вышел на поле как раз в тот момент, когда «Рома» забила гол... Не лучше ли было бы провести эти последние несколько туров одновременно?

– Вы правы, но это просто нереально, так как не мы принимаем решения. Я не знаю, будут ли последние две игры сыграны одновременно. Нам нужно выиграть обе, но пока давайте попробуем победить хотя бы в одном матче..

Когда в эти трудные времена мы не добиваемся результатов, я несу ответственность. Ведь руковожу группой ребят, которые всегда выкладывались на полную. Сейчас нет необходимости искать виновных.

У нас есть неделя, чтобы показать себя с лучшей стороны. Что касается Лиги чемпионов... Мы надеемся выйти победителями в воскресенье».

чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Аталанта Милан - Аталанта пресс-конференция Массимилиано Аллегри
Николай Тытюк Источник: Milan News
Під кінець сезону просрали все що можна 
